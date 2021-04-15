مخيم الهول على رأس ملفات الأعرجي وبلاسخارت

2021/04/15 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت ملفات مخيم الهول َالأمن وسنجار.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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