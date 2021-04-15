مفوضية الانتخابات تقرر تمديد موعد تسجيل المرشحين والتحالفات السياسية

2021/04/15 | 15:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الخميس، إكمال جميع الالتزامات الخاصة لإجراء الانتخابات المقرر إجراءها في تشرين الأول المقبل.





وقال الهنداوي لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ناس"، (15 نيسان 2021)، إن "جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات سواء من الناحية القانونية أو اللوجستية تحققت"، لافتاً إلى أن "مفوضية الانتخابات أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأضاف، أن "مجلس النواب أكمل التشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحلّ المجلس، فضلاً عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات"، مؤكداً أن "كل الأمور تسير نحو إجراء الانتخابات في موعدها".

وأشار إلى إن "الانتخابات ستجرى في يوم واحد في جميع مناطق البلاد ولا تأجيل لأي منطقة".

وحذر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الاربعاء، من عزوف العراقيين عن المشاركة في الانتخابات المؤمل اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل، فيما أشار الى ان هناك محاولات للاستحواذ على مواقع مهمة في مفوضية الانتخابات.

وقال مكتب علاوي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 نيسان 2021)، "ظهرت في الآونة الاخيرة اجراءات وسلوكيات لا تتفق مطلقاً مع الشعارات التي رفعت لأجل الوصول الى انتخابات نزيهة ومستقلة، من خلال محاولة الاستحواذ على مواقع مهمة في مفوضية الانتخابات وبطريقة غير مقبولة مطلقاً".

واضاف، "كما بدأ المال السياسي -كالعادة- يلعب دوراً واضحاً في المشهد الانتخابي فضلاً عن فوضى السلاح المنفلت واستمرار التظاهرات التي تندد بالوضع المأساوي الذي وصلت اليه العملية السياسية"، موضحاً "من هذا المنطلق، نجدد تحذيرنا من ان اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف دون ايجاد حل لتلك المشاكل، لن يحقق اي اصلاح منتظر، بل وسيزيد من نسبة العزوف الشعبي عن المشاركة فيها ويؤدي الى نتائج كارثية".

واشار الى أن "توفير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لانتخابات نزيهة اصبح ضرورة قصوى، وهو ما يحتم على الحكومة ومجلس النواب الموقر والقوى السياسية الوطنية العمل على تهيئة الاجواء المناسبة لأجرائها بقدر مقبول من النزاهة، والا فلا داعي لأجراء انتخابات ستزيد من مأساة ابناء شعبنا ومعاناتهم".

وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، المرسوم الجمهوري الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت الرئاسة، في بيان حصل عليه "ناس"، (12 نيسان 2021)، أن "صالح أصدر مرسوما جمهوريا بتحديد موعد بإجراء الانتخابات المبكرة لمجلس النواب".

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