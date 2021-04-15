الاعلام الامني: انفجار يوقع ضحايا في العاصمة بغداد

2021/04/15 | 15:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن استشهاد مدني واصابة 12 شخصا بانفجار في الحبيبية بالعاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "انفجارا في احد الأسواق بمنطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، ادى الى استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات".

وأشارت الخلية وفقا لبيانها إلى أن "هذه معلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

PUKmedia عن خلية الاعلام الأمني

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