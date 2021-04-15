2021/04/15 | 15:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات في اربيل عن نسبة المواطنين الذين جددوا بطاقاتهم البايومترية للمشاكرة في الانتخابات المبكرة المرتقبة في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وقال أحمد مازن مسؤول مكتب اربيل للمفوضية العليا للانتخابات لـ PUKmedia، ان 60% من مواطني اربيل جددوا بطاقاتهم البايومترية، لافتا الى ان 90% من النازحين في المحافظة جددوا تلك البطاقات.

واضاف، ان عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة يبلغ مليون و238 الف مواطن، مبينا انه تم تخصيص 53 مركزا للانتخابات في الاقضية والنواحي التابعة لاربيل ، و37 مركزا اخرا للنازحين في عموم المحافظة و6 مراكز أخرى للقوات الامنية ومواطني المحافظات الاخرى الذي يقطنون في اربيل .

وحول تصويت النازحين، بين مازن، انه تم تخصيص صناديق خاصة للمصوتين، مشيرة الى انه لم يتم البت فيما اذا كان الساكونين في اربيل من باقي المحافظات سيصوتون في اربيل ام في محافظاتهم الاصلية.

يذكران مدة تجديد البطاقات البايومترية تنتهي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل.. 60% من مواطني اربيل يجددون بطاقاتهم الانتخابية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل.. 60% من مواطني اربيل يجددون بطاقاتهم الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).