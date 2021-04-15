15 قتيلا و35 مصابا حصيلة اولية لانفجار منطقة الحبيبية ببغداد

2021/04/15 | 15:09 - المصدر: NRT عربية

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قتل واصيب نحو 50 شخصا، الخميس، اثر الانفجار الذي وقع في العاصمة بغداد.

وقال مراسل NRT عربية (15 نيسان 2021)، ان "الحصيلة الاولية لانفجار منطقة الحبيبية قرب سوق (الدجاج)، 15 قتيلا و35 مصابا".

بدورها قالت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، ان "انفجارا وقع في احدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما ادى الى استشهاد مدني وإصابة 12آخرين وحرق 5 عجلات".

واكدت الخلية ان هذه المعلومات اولية وسيتم نشر التفاصيل لاحقا".

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