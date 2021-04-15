2021/04/15 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة استقرت أسعار النفط الخميس لتتماسك قرب أعلى مستوى في شهر بعد أن قفزت نحو خمسة في المئة في الجلسة السابقة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية وأوبك توقعات الطلب على النفط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يستقر قرب أعلى مستوى مع رفع وكالة الطاقة وأوبك للتوقعات المركز الخبري الوطني.

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