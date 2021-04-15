بغداد.. استشهاد واصابة 13 شخصاً بتفجير مدينة الصدر

2021/04/15 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، الخميس،

بياناً بشأن انفجار منطقة الحبيبية

شرقي بغداد، فيما أعلنت عن حصيلة أولية

للانفجار.

وقالت الخلية، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "انفجاراً وقع في إحدى

الأسواق بم

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