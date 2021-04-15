الماركسية وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/04/15 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الماركسية وكما قال لينين ليست انعزالية وليست عقيدة جامدة , بل هي فكر حي ومبدع حيث أعطت الردود على المسائل التي طرحها فكر البشرية التقدمي.



وعلى مر التاريخ استطاعت الماركسية ان تحيا وتتطور وترتقي, فعلى الصعيد الفلسفي صاغت الماركسية الديالكتيك المادي الذي شكل ثورة حقيقية في المعرفة واسس منهجا علميا لا غنى عنه .



كما استطاعت ان تكشف عن الجوهر الاستغلالي البشع للرأسمالية وأن تنتقد شرورها وتعلل حتمية زوا ......





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