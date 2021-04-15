2021/04/15 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم ليس ذكرى عابرة- طالب سعدون نعم ..ليس ذكرى عابرة ، تُستذكر (بمقال مناسبة) حسب تعبير أهل المهنة ، أو (اسقاط فرض) يساير به الكاتب الجو العام والمزاج الشعبي والسياسي ..بل هي ذكرى اليمة لا تفيها الكلمات حقها واستحقاقها الواقعي ، وأثارها الخطيرة ، ولا يكفي […]

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