  ليس ذكرى عابرة-  طالب سعدون


  ليس ذكرى عابرة-  طالب سعدون
2021/04/15 | 15:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-           نبض القلم   ليس ذكرى عابرة-  طالب سعدون نعم ..

ليس  ذكرى عابرة ،  تُستذكر (بمقال  مناسبة) حسب تعبير أهل المهنة ، أو (اسقاط  فرض) يساير به الكاتب الجو العام  والمزاج الشعبي والسياسي ..

 بل هي  ذكرى اليمة لا تفيها الكلمات حقها واستحقاقها الواقعي ، وأثارها الخطيرة ،  ولا  يكفي […]

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