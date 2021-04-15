2021/04/15 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة تعرضت عائلة أسترالية تقيم في مدينة مومسمان بولاية سيدني لموقف مفزع، بعدما فوجئت بوجود ثعبان حي داخل كيس طعام عبارة عن سلطة خس اشترتها من متجر “ألدي” الشهير.وقال أكساندر وايت: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طلبت وجبة طعام جاهزة لتعثر على ثعبان حي فيها المركز الخبري الوطني.

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