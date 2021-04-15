السومرية نيوز تنشر صورا لانفجار الحبيبية والاضرار الناجمة عنه

2021/04/15 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز صورا لمكان انفجار منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، اليوم الخميس، وبعض الاضرار الناجمة عنه.

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