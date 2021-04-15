2021/04/15 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تفاصيل عن الانفجار الذي ضرب منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز ان "الانفجار وقع في احدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما ادى الى استشهاد مدني وإصابة ١٢ آخرين وحرق ٥ عجلات".واضافت ان "الحصيلة المذكورة هي معلومات أولية عن الحادث"، مؤكدة انها "ستنشر تفاصيل اخرى لاحقا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عن انفجار الحبيبية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عن انفجار الحبيبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).