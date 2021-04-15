الدفاع تعلن تفجير عدد من العبوات الناسفة في الانبار

2021/04/15 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، العثور على كدس من العتاد والعبوات الناسفة في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفوج الثاني لواء المشاة الأربعون فرقة المشاة العاشرة، عثر على كدس من العتاد والعبوات الناسفة في قضاء الكرمة، كان يستخدمه تنظيم داعش لاستهداف المواطنين".

واضاف البيان ان "الجيش العراقي عُثر على هذا الكدس بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى فوج استخبارات فرقة المشاة العاشرة، جرى معالجة الكدس وتفجيره من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة".

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