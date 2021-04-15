أوغلو: سألتقي سامح شكري بعد زيارة وفد تركي لمصر مطلع أيار المقبل

2021/04/15 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن وفداً تركياً سيتوجه إلى مصر مطلع أيار المقبل.

وقال جاويش أوغلو إن مصر وجهت الدعوة لوفد تركي لزيارتها في الأسبوع الأول من أيار لمناقشة العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن اجتماعاً سيعقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد تلك المحادثات.

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