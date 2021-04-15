2021/04/15 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة قالت شركة “فيسبوك” إنها ستختبر مجددًا خيارًا يتيح للمستخدمين إخفاء عدادات “الإعجاب” لترى ما إذا كان بالإمكان تخفيف ضغط التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي.وسيسمح “إنستغرام” الذي تملكه “فيسبوك”، قريبًا لعدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موقعي تواصل اجتماعي مشهورين يُتيحان قريبا إخفاء عداد الإعجاب المركز الخبري الوطني.

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