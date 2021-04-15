عاجل | الإعلام الأمني يعلن استشهاد مدني وإصابة 12 اخرين بانفجار الحبيبية

2021/04/15 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

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الإعلام الأمني يعلن استشهاد مدني وإصابة 12 اخرين بانفجار الحبيبية

قائد شرطة بغداد: انفجار الحبيبية ناجم عن عبوة لاصقة بإحدى السيارات

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