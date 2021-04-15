طرد 10 دبلوماسيين.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا

2021/04/15 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على روسيا لتدخلها في أوكرانيا ورعايتها لهجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة.

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