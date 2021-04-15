بيان من النقل حول تثبيت موظفي عقود الخطوط الجوية على الملاك الدائم

2021/04/15 | 15:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة النقل، الخميس، المضي باجراءات تثبيت موظفي عقود الخطوط الجوية على الملاك الدائم.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، إن "وزارة النقل ، عقدت اليوم اجتماعاً موسعاً برئاسة السيد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية ومعاون مدير عام دائرة العقود مع مدراء اقسام شركة الخطوط الجوية العراقية بخصوص موضوع موظفي العقود في شركة الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف البيان أنه "استنادا الى توجيهات السيد وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي تم عقد هذا الاجتماع وتم مقابلة ممثلين عن موظفي العقود حيث تم التوصل الى نتائج اولية حول تصويب العقود والنظر بتثبيتهم حال ورود تعليمات تنفيذ الموازنة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الوزير يتابع عن كثب موضوع تثبيت العقود على الملاك الدائم والاستجابة الى مطالبهم المشروعة داعياً سيادته شركة الخطوط الجوية بأرسال اسماء موظفي العقود في الشركة لمطابقتها مع الاسماء في مركز الوزارة وبأسرع وقت".

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