مجلس المفوضين يقرر توحيد مدد استقبال قوائم المرشحين والتحالفات السياسية

2021/04/15 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس المفوضين، اليوم الخميس، توحيد مدد استقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية.

وذكر بيان للمجلس أن “مجلس المفوضين قرر توحيد مدد فترة استقبال قوائم المرشحين وفترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية ٢٠٢١/٥/١”.

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