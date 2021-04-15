مفوضية الانتخابات توحد فترة استقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات

2021/04/15 | 15:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن تمديد فترة استقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية.

هذا ومن المقرر ان تجري الانتخابات المبكرة في العراق في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان "مجلس المفوضين قرر توحيد مدد فترة استقبال قوائم المرشحين وفترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 2021/5/1".

واضافت الغلاي، ان آخر موعد لتحديث سجل النـاخبين هو في تمام الساعة 05:00 مساءاً من اليوم الخميس الموافق 2021/4/15، داعية المواطنين الى استغلال الوقت المتبقي لتحديث سجلاتهم الانتخابية.

PUKmedia هاميار علي

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