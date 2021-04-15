2021/04/15 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة علق الفنان المصري، ياسر جلال، في تسجيل صوتي، على المشهد الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مسلسله “ظل راجل”.وقال ياسر جلال، في التسجيل، “أحد المتابعين على مواقع التواصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



ياسر جلال يعلق على المشهد الذي أثار جدلا في مسلسله “ظل راجل” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. ياسر جلال يعلق على المشهد الذي أثار جدلا في مسلسله “ظل راجل”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. ياسر جلال يعلق على المشهد الذي أثار جدلا في مسلسله “ظل راجل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).