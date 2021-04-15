2021/04/15 | 15:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغييرات في قيادة شرطة كركوك "بأوامر عليا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/15 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغييرات في قيادة شرطة كركوك "بأوامر عليا") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغييرات في قيادة شرطة كركوك "بأوامر عليا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).