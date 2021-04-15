اخماد حريق اندلع بخمس عجلات نتيجة انفجار الحبيبية ببغداد

2021/04/15 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من اخماد حادث حريق اندلع داخل 5 عجلات مدنية نتيجة حادث انفجار في سوق الدجاج بمنطقة الحبيبية شرقي بغداد، وفق بيان صدر عن المديرية.وقالت المديرية في بيان، إن “عملية الاخماد تمت بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.وأضافت أن “فرقها عملت […]

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