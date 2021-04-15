فتح تحقيق بعد تهشيم زجاج حافلة ريال مدريد في ليفربول

2021/04/15 | 16:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت شرطة منطقة "مرسيسايد" البريطانية، إنها فتحت تحقيقا في تضرر الحافلة التي كانت تقل بعثة ريال مدريد إلى ملعب "آنفيلد" لمواجهة ليفربول، أمس الأربعاء.

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