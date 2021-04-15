لبنان.. الفساد المسلح 

2021/04/15 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، يريد أن يبدأ التدقيق الجنائي بملف الفساد من مصرف لبنان، ونبيه بري يريده أن يبدأ من وزارة الكهرباء، أما سعد الحريري، رئيس الحكومة المكلف، فله قدم في كلا الموقعين، والأرجح أنه يراهن على أن تطيح رغبتا عون وبري بالتدقيق، والأرجح أيضاً أن تطيحاه.

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