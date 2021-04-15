خلال لقاءه عدد من المواطنين في المثنى.. الكاظمي: تلبية المطالب المشروعة ضمن أولوياتنا

2021/04/15 | 16:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، خلال زيارته محافظة المثنى، يلتقي مجموعة من المواطنين بالقرب من بوابة مشروع محطة ضخ تعزيز السماوة العامودية.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي و خلال زيارته محافظة المثنى، التقى مجموعة من المواطنين بالقرب من بوابة مشروع محطة ضخ تعزيز السماوة العامودية واستمع الى مطالبهم".

و أكد الكاظمي بحسب البيان أن "تلبية المطالب المشروعة تقع ضمن أولويات الحكومة".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، خلال زيارته محافظة المثنى، محطة ضخ التعزيز العمودية المائية، التي تعزز ضخ المياه من نهر الفرات الى نهر الرميثة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، ان "المشروع سيسهم في توفير مياه الإسالة للمواطنين وتقليل شحتها في مواسم الجفاف، فضلاً عن إسهامه في إحياء وتطوير الزراعة لمساحات كبيرة شمال المحافظة".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل الى محافظة المثنى صباح اليوم رفقة وفد حكومي في زيارة تفقدية لمتابعة الأحوال المعاشية والخدمية وسير تنفيذ المشاريع ذات التماس المباشر باحتياجات المواطنين في محافظة المثنى.

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