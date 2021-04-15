هيرتا برلين يدخل العزل بسبب حالات كورونا

وقال فريدريش: “نحن مجبرون على عزل أنفسنا بسبب الحالات الإيجابية وسنقلل التواصل مع إجراء فحوص يومية لضمان السلامة قدر المستطاع”.
وأضاف: “يجب أن نقبل التحدي ونبذل كل جهد ممكن لخوض المباريات المتبقية بنجاح”.
ويواجه هيرتا خطر الهبوط قبل 6 جولات على نهاية الموسم وسيزور ماينتس المتعثر أيضاً يوم الأحد.
ويقبع هيرتا في المركز 15 برصيد 25 نقطة وهو نفس رصيد أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز 16 الذي يخوض ملحق الصعود.
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