هيرتا برلين يدخل العزل بسبب حالات كورونا

2021/04/15 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هيرتا برلين المتعثر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن لاعبي الفريق وأعضاء الطاقم دخلوا العزل الصحي لمدة 13 يوماً بعد أن ظهرت نتائج فحوص كوفيد-19 للمدرب بال دارداي ومساعده أدمير حمزاجيتش والمهاجم دودي لوكباكيو إيجابية.وسيتولى المدير الرياضي أرنه فريدريش، الذي يملك رخصة مزاولة التدريب، دور المدرب مؤقتاً بالفريق الذي يقيم في نفس المكان ويترك مقره من أجل المباريات والتدريبات فقط.

وقال فريدريش: “نحن مجبرون على عزل أنفسنا بسبب الحالات الإيجابية وسنقلل التواصل مع إجراء فحوص يومية لضمان السلامة قدر المستطاع”.

وأضاف: “يجب أن نقبل التحدي ونبذل كل جهد ممكن لخوض المباريات المتبقية بنجاح”.

ويواجه هيرتا خطر الهبوط قبل 6 جولات على نهاية الموسم وسيزور ماينتس المتعثر أيضاً يوم الأحد.

ويقبع هيرتا في المركز 15 برصيد 25 نقطة وهو نفس رصيد أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز 16 الذي يخوض ملحق الصعود.

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