واشنطن تدين الهجوم الارهابي على اربيل

2021/04/15 | 16:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت القنصلية الامريكية العامة في اقليم كوردستان يوم الخميس، الهجوم الارهابي الذي استهدف اربيل .

وقالت القنصلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ندين الهجمات الشنيعة الليلة الماضية على قاعدة أربيل الجوية والقاعدة العسكرية التركية في إقليم كوردستان العراق.

واضافت، سنعمل مع شركائنا هنا في العراق وكوردستان والمنطقة والحكومة الاتحادية لتقديم الجناة للعدالة، مؤكدة ان مواطني اقليم كوردستان يتحقون العيش بسلام.

PUKmedia ترجمة

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