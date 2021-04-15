2021/04/15 | 16:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

277 مشاهدة

أكد محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، الخميس، ان الايام المقبلة سيلمس المواطن نتائج قراراته التي اتخذها بشأن المحافظة، مؤكدا البدء بالاجراءات القانونية لمعرفة المتورطين بقتل المتظاهرين.

وقال الخفاجي لـNRT عربية (15 نيسان 2021) ان "تحديات كبيرة تواجه العمل في محافظة ذي قار والخطورة تعود لقوة القرارات التي نتخذها"، موضحا انه "مطمئن من تعاطف وتكاتف ابناء ذي قار وسيتم تحقيق وتطبيق الاهداف المرسومة وان النتائج ستظهر في القريب العاجل".

وأضاف الخفاجي انه "بسبب ورود شكاوى حول وجود خرق لقانون 25 تم اصدار قرار ايقاف العمل به مؤقتا حتى يتم النظر والتحقق في هذه الشكاوى وتنظيم الية العمل بالقانون وايجاد طريقة صحيحة للتطبيق".

وأشار الخفاجي الى ان "ابناء ذي قار متكاتفين من اجل العمل والتقدم نحو الامان والاستقرار والاعمار ولن يتم السماح لاعداء العراق بعرقلة هذه المسيرة".

وأكد الخفاجي ان "عوائل الشهداء على تواصل يومي معه ولهم اولوية خاصة على جميع الاصعدة"، مبينا انه "تم البدء بالاجراءات القانونية للكشف عن قتلة المتظاهرين واعطاء عوائل الشهداء حقوقهم وايصال خدمات البلدية لمناطقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار لـ NRT: باشرنا بالكشف عن قتلة المتظاهرين وهذا ما سنشهده في الايام المقبلة؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار لـ NRT: باشرنا بالكشف عن قتلة المتظاهرين وهذا ما سنشهده في الايام المقبلة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).