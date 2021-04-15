الاعلام الامني يعلن عن استشهاد مدني وإصابة ١٢ آخرين وحرق ٥ عجلات في مدينة الصدر ببغداد

2021/04/15 | 16:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس عن انفجار في احدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما ادى الى استشهاد مدني وإصابة ١٢ آخرين وحرق ٥ عجلات، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

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