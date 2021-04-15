2021/04/15 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكعبي يستنكر التفجير الإرهابي في مدينة الصدر يدعو القوات الأمنية لأخذ الحيطة والحذر » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:09

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يستنكر التفجير الإرهابي في مدينة الصدر يدعو القوات الأمنية لأخذ الحيطة والحذر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يستنكر التفجير الإرهابي في مدينة الصدر يدعو القوات الأمنية لأخذ الحيطة والحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).