2021/04/15 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يزور منازل عدد من المواطنين في المثنى

ويتفقد احوالهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور منازل عدد من المواطنين في المثنى ويتفقد احوالهم (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور منازل عدد من المواطنين في المثنى ويتفقد احوالهم (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).