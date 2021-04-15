الأعرجي يبحث مع بلاسخارت ملفات الأمن وسنجار ومخيم الهول

2021/04/15 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي

وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في

العراق جينين بلاسخارت، اليوم الخميس،

ملف النازحين وقضاء سنجار ومخيم الهول.

مكتب المستشار قال في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية

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