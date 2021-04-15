2021/04/15 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسجل أعلى حصيلة بوفيات كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل أعلى حصيلة بوفيات كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل أعلى حصيلة بوفيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).