وفيات كورونا تتصاعد في العراق.. وموقف وبائي جديد مثقل بالاصابات

2021/04/15 | 16:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، الموقف الوبائي لهذا اليوم والذي شهد ارتفاعا في عدد الوفيات بنحو 50 حالة.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 7810 اصابة جديدة في عموم البلاد، تصدرها جانب الكرخ باكثر من الف و300 اصابة.

وجاءت حالات الشفاء بـ5817 حالة شفاء جديدة فضلا عن تسجيل 49 حالة وفاة بفعل الفيروس.

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