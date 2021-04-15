ميانمار: حركة ذات أبعاد ثورية - فريد ويستون

2021/04/15 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريد_ويستون لقد أطلق الانقلاب في ميانمار العنان لحركة ذات أبعاد ثورية.



يمكن رؤية تصميم الجماهير على منع المؤسسة العسكرية من الاستيلاء على السلطة من خلال حركة الإضراب والاحتجاج الواسعة النطاق و المتنامية التي انطلقت.



من الواضح أن الطغمة العسكرية قللت من شأن مستوى المعارضة الذي ستواجهه.فقد استمرت حركة العصيان المدني في النمو، وما يثير قلق القادة العسكريين هو أن الحركة لم تتخذ شكل إحتجاجات في الشوارع ......





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