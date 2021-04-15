الصحة العراقية تعلن تسجيل 7810 إصابات جديدة بكورونا

2021/04/15 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر الصحية سجلت 7810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 5817 مصاباً إلى الشفاءن وقابل ذلك وفاة 49 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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