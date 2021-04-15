الكعبي يستنكر التفجير في مدينة الصدر ويدعو القوات الأمنية لأخذ الحيطة والحذر

2021/04/15 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداستنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، التفجير الإرهابي الذي طال المواطنين الأبرياء في احد الاسواق في مدينة الصدر.

ودعا الكعبي في بيان، "جميع تشكيلات القوات الأمنية لأخذ الحيطة والحذر والتشديد في تأمين الحماية اللازمة لجميع المناطق والأسواق سيما ذات الكثافة السكانية العالية، فضلا عن ضرورة إعادة النظر بالخطط الأمنية الموضوعة فيهــا".

وحذر من "تكرار الهجمات الإرهابية اليائسة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المناطق الآمنة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك".

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