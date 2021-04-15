الكاظمي يؤكد من المثنى: أولويات الحكومة تلبية المطالب المشروعة

2021/04/15 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زيارة الى منازل عدد من المواطنين في محافظة المثنى، وتفقد احوالهم المعيشية واستمع الى مشاكلهم، ووعد بمتابعتها، كما وجه بتلبية بعض احتياجاتهم.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي ان الاخير "التقى مجموعة من المواطنين بالقرب من بوابة مشروع محطة ضخ تعزيز السماوة العامودية واستمع الى مطالبهم وأكد أن تلبية المطالب المشروعة تقع ضمن أولويات الحكومة".

وكان الكاظمي قد وصل الى محافظة المثنى صباح اليوم الخميس، برفقة وفد حكومي في زيارة تهدف الى متابعة الاوضاع الامنية والخدمية، وتفقد عدد من المشاريع الحيوية في المحافظة.

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