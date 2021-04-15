قوة إسناد اللواء الأول في الحشد تعالج أهدافا لداعش غرب قضاء خانقين

2021/04/15 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عالجت قوة إسناد اللواء الأول في الحشد الشعبي، أهدافا لعناصر داعش غرب قضاء خانقين في ديالى.وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي " ان بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عناصر داعش غرب خانقين تمت معالجة عدة اهداف للإرهابيين بقنابر الهاون محققة إصابات مباشرة"./انتهى ح

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