تسجيل 7810 اصابة جديدة بكورونا في عموم مناطق العراق اليوم

2021/04/15 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل (7810)اصابة و (5817)حالة شفاء و(49)، حالة وفاة بكورونا في عموم مناطق العراق ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .واشارت الوزارة الى :" ان عدد الذين تلقوا التلقيح ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ، بلغ (14339)شخصا "./ انتهى ح

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