البورصة تتداول اكثر من 6 مليارات سهم خلال الأسبوع الحالي

2021/04/15 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثاني من نيسان اذار 2021 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 11/04/2021 الى يوم الخميس المصادف 15/04/2021، حيث تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (6) مليار سهم.

2. بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (5) مليار دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (601.88) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (588.95) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (2.20%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2900) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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