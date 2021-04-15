2021/04/15 | 16:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استنكر حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، بشدة اليوم الخميس ١٥ نيسان ٢٠٢١ التفجير الإرهابي الذي طال المواطنين الأبرياء في احد الاسواق في مدينة الصدر العزيزة .

ودعا الكعبي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “جميع تشكيلات القوات الأمنية لأخذ الحيطة والحذر والتشديد في تأمين الحماية اللازمة لجميع المناطق والأسواق سيما ذات الكثافة السكانية العالية ، فضلا عن ضرورة إعادة النظر بالخطط الأمنية الموضوعة فيهــا ، محذرا من تكرار الهجمات الإرهابية اليائسة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المناطق الآمنة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يستنكر التفجير الارهابي في مدينة الصدر ويدعو القوات الامنية اخذ الحيطة والحذر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يستنكر التفجير الارهابي في مدينة الصدر ويدعو القوات الامنية اخذ الحيطة والحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).