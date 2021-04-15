2021/04/15 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الخميس، الهجوم الارهابي على محافظة اربيل والتفجير الارهابي في منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد، مشيرا الى ان متبني تلك العمليات الاجرامية والارهابية والداعمين لها يصبان في بودقة واحدة هدفها استباحة الدم العراقي وخلط الاوراق لتحقيق الفوضى بما يخدم اجنداتهم المشبوهة.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، اننا “بالوقت الذي نعبر فيه عن رفضنا واستنكارنا الى الهجوم الارهابي على مطار اربيل والتفجير الارهابي في منطقة الحبيبية بمدينة الصدر بالعاصمة بغداد، فاننا نؤكد تضامننا مع القوات الامنية في اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بردع تلك الجماعات على اعتبار ان الارهاب الاعمى والمليشيات الطائفية وجهان لعملة واحدة ويخدمان نفس الاجندات وان اختلفت المسميات الظاهرية”.

واضاف الدهلكي، ان “الحكومة الاتحادية والقوات الامنية بكافة صنوفها، مطالبة بتشديد الجهد الاستخباري والعمليات الاستباقية ضد اوكار الارهاب والمجاميع المسلحة وان لا تأخذهم لومة لائم او مزايدات الجهات التي لا تريد للعراق وشعبه الخير والامان”، مشددا على ان “اهمية توحيد الجهد الوطني تجاه تلك العصابات الارهابية ودعم القوات الامنية والحكومة في استئصال تلك الخلايا الارهابية واخواتها بغية ارسال رسالة واضحة الى الجميع بان العراق لم ولن يكون لقمة سائغة لتلك المافيات الارهابية المنظمة او ضيعة لاجنداتهم المشبوهة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدهلكي: منفذي تفجيري اربيل والحبيبية يصبان في بودقة واحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدهلكي: منفذي تفجيري اربيل والحبيبية يصبان في بودقة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).