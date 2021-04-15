عماد الشكطي الجبوري يمدّ جسورا من صلاح الدين إلى مكونات نينوى

2021/04/15 | 16:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد – جميل الجميل من مآسي الحرب يستيقظ الإنسان من إنكساراته المتعدّدة ليكون علامة فارقة في خدمة المجتمعات التي تضررت من الحرب والقتل والفوضى ، وعادة ينهض من هذه المجتمعات مجموعة من القادة المؤمنين بالتغيير والوطن ليكونوا نقطة تحوّل وإنطلاقة حقيقية تشجيعية للمجتمعات التي لم تتعافى من حروبها المريرة، تحوّل عماد الشكطي بعد مرحلة داعش …

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