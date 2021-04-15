العراق يسجل 7810 اصابة جديدة و49 حالة وفاة بكورونا

2021/04/15 | 16:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الخميس عن تسجيل تسجيل 7810 اصابة جديدة و 49 حالة وفاة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 7810 اصابة جديدة بفايروس كورنا في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

واضافت، ان عدد حالات التعافي من الاصابة بالفايروس بلغ 5817، مبينة ان الوفيات المسلجة كانت 49 حالة وفاة.

وبيّنت ان مجموع الذين تلقوا اللقاح وصل 197914.

وادناه الموقف الوبائي واللقاحي كما نشرته الوزارة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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