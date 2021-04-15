كركوك.. اجراء تغييرات بمناصب أمنية

2021/04/15 | 16:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية، عددا من التغييرات بالمناصب الأمنية في محافظة كركوك.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها PUKmedia، يوم الخميس، فأن وزارة الداخلية عيّنت العميد كاوة غريب بمنصب قائد شرطة محافظة كركوك بدلا من اللواء علي كمال عبد الرزاق.

كما تشير المعلومات الى تعيين العميد رزكار عبد الخالق بمنصب مدير شرطة الطوارئ في كركوك بدلا من العقيد مازن غريب وتعيين الأخير مديرا لمركز شرطة منطقة العروبة.

PUKmedia خاص

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