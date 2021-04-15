مقتل عراقي وإصابة 12 آخرين بتفجير شرقي بغداد

2021/04/15 | 16:42 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب تفجير في سوق بمنطقة الحبيبية، شرقي العاصمة العراقية، اليوم الخميس، بمقتل مدني وإصابة 12 آخرين، وحرق عدد من السيارات، في حصيلة أولية للتفجير الذي ما زالت المعلومات متضاربة حول طبيعته.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، إن "الانفجار وقع في أحد الأسوق بمنطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد"، موضحة أنه أسفر عن مقتل مدني وإصابة 2 آخرين، وحرق 5 سيارات.

ولفتت إلى أن الحصيلة المذكورة هي عبارة عن معلومات أولية، مبينة أنها ستقوم بنشر تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

وإلى غاية الآن، لم يصدر شيء مؤكد حول سبب الانفجار، ففي وقت تتحدث مصادر أمنية عراقية عن أنها عبوة ناسفة داخل سيارة مركونة، تتحدث أخرى عن أنها سيارة مفخخة، بسبب طبيعة الانفجار والخسائر التي خلفها.

بدورها، نقلت مواقع إخبارية محلية عراقية عن قائد شرطة بغداد، اللواء ماجد الموسوي، أن التفجير ناتج عن عبوة لاصقة كانت موضوعة في سيارة طراز جيب شيروكي.

يذكر أن التفجيرات التي كانت تشهدها بغداد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة التي تلت إعلان النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2017، إلا أن العاصمة العراقية لم تخل من الخروقات الأمنية بين الحين والآخر، مثل عمليات التصفية والخطف والاغتيال.

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