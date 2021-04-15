الامن والدفاع النيابية تعلق على الهجمات الاخيرة.. بهذه الوسيلة يمكن انقاذ العراق

2021/04/15 | 16:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس سروط، الخميس، ان الهجمات الاخيرة على مطار اربيل وبعشقية والحشد في محافظة نينوى، تخلق الكثير من المشاكل في العراق، ولايمكن انقاذ البلد الا من خلال فرض هيبة الدولة.

وقال سروط في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (15 نيسان 2021)، ان "هناك استهدافات حدثت خلال هذاين اليومين من استهداف مطار اربيل والقوات التركية في بعشيقة وكذلك حسب المعلومات الأخيرة استهداف الحشد في نينوى".

واضاف، ان هناك "جهات متعددة منها داخلية ومنها إقليمية لايروق لها أن يستقر العراق وان يعيش بأمان فتحاول خلق فجوات أمنية داخل العراق وهذه الاستهدافات تخلق الكثير من المشاكل في داخل العراق".

واوضح، ان "الحل يكمن في تقوية سيطرة الدولة وفرض هيبتها على كل الجهات التي لا تخضع لسيطرة الدولة وهذا أمر ضروري لكي يعم الأمن والأمان في داخل البلاد".

وتابع، ان " هناك جهات تعمل خارج سيطرة الدولة ومن المهم ان تنتبه الحكومة الى هذه الحالة من اجل استعادة قوة الدولة وهيبتها وفي حال فرض القانون على الجميع فيمكن انقاذ العراق، ولا فإن استمرار هذه الحالة لها اثر سلبي على الوضع الامني في البلد".

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