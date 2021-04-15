الدفاع المدني ينهي اخماد الحرائق في انفجار بغداد

2021/04/15 | 16:42 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت فرق الدفاع المدني، الخميس، من اخماد حادث حريق اندلع داخل 5 عجلات مدنية نتيجة حادث انفجار في سوق الدجاج بمنطقة الحبيبية شرقي بغداد، وفق بيان صدر عن المديرية.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (15 نيسان 2021)، إن "عملية الاخماد تمت بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضافت أن "فرقها عملت على اخلاء الجرحى بالتزامن مع عمليات اخماد الحريق ومنعت توسع النيران وانهت الحادث بوقت قياسي".

وقتل واصيب العشرات من المواطنين، الخميس، اثر الانفجار الذي وقع في العاصمة بغداد.

وقال مراسل NRT عربية (15 نيسان 2021)، ان "الحصيلة الاولية لانفجار منطقة الحبيبية قرب سوق (الدجاج) تشير الى مقتل شخص واصابة العشرات"، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها قالت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، ان "انفجارا وقع في احد الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما ادى الى استشهاد مدني وإصابة 12آخرين وحرق 5 عجلات".

واكدت الخلية ان هذه المعلومات اولية وسيتم نشر التفاصيل لاحقا".

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